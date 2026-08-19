Nisa MİĞAL- Celal ATALAY/ ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşen Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, 'Sayın İçişleri Bakanımız, bizim problemlerimizle ilgili bir dosya vermemizi istedi. Muhataplarımıza ileteceğini söyledi. Haklarımızı bir muhatapla konuşuncaya kadar ya da bu haklarımızı alıncaya kadar bu alanlardan kalkmayacağız' dedi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, Ankara Güvenpark'ta oturma eylemi yapan şehit aileleri ile gazilerin taleplerine ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcıları Semra Dinçer ve Necdet Saraç da yer aldı. Çerçioğlu, yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından bakanlık önünde açıklama yaptı.

'BİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN GAZİLERİYİZ'

Çerçioğlu, yaşadıkları mağduriyet karşısında bakanlıkla görüşmek için geldiklerini belirterek, 'İçişleri Bakanı'yla görüştüğümüzde çok naif, çok kibar, sağ olsun, bizi çok güzel karşıladı, konuştuk. Biz mağduriyetimizi anlattık. Dört saatlik bir sıkıntının sonunda İçişleri Bakanımıza bu kadar rahat ulaşabiliyorken, 38 gündür yaşadığımız mağduriyetin karşısında herhangi bir muhatap bulamadığımızı anlattık. Sayın İçişleri Bakanımız, bizim problemlerimizle ilgili bir dosya vermemizi istedi. Muhataplarımıza ileteceğini söyledi. Biz bu Türkiye Cumhuriyeti'nin gazileriyiz. Ortak değeriyiz. Bu ortak değere herkesin sahip çıkması gerekir. 38 gündür bu insanlar bir şey anlatmak istiyor. Yarım bedenleriyle bir şey anlatmak istiyor. Kimisi görme engelli, kimisi protez kullanıyor. Bu kadar zor şartlarda 38 gündür bir muhatap bulamıyor. Buradan tekrar söylüyoruz. Biz bu haklarımızı bir muhatapla konuşuncaya kadar ya da bu haklarımızı alıncaya kadar biz bu alanlardan kalkmayacağız. Hakkımızı alıncaya kadar da devam edeceğiz' diye konuştu. (DHA)