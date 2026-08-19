Gizem CENGİL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından '19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü' kapsamında 'İnsani Yardım ve Türkiye Modeli' başlıklı program düzenlendi.

AK Parti Genel Merkezi Fuaye Salonu'nda gerçekleştirilen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Cangir, 'Türkiye milli gelirine oranla dünyada en çok insani yardım yapan ülkelerin başında yer almaktadır. Bu bir tesadüf değil, stratejik bir tercihin ve insan odaklı devlet anlayışımızın neticesidir. AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay'ımızın ve değerli sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla bütün dünyanın en zorlu anlarında operasyonlar yürütüyoruz. Suriye'de sınır ötesinde oluşturulan güvenli bölgelerde milyonlarca yerinden edilmiş insana temel yaşam desteği, barınma imkanları ve insani tam teknik destekleri sunmaya devam ediyoruz. Filistin ve Gazze'de en büyük insani dramlardan biri yaşanırken, tüm diplomatik ve lojistik engellemelere rağmen, iyilik gemilerimizde havadan ve karadan ulaştırdığımız binlerce ton yardımla Filistinli kardeşlerimizin yanında duruyoruz. Sudan'dan Afganistan'a, Ukrayna'dan Yemen'e, Pakistan'dan Afrika'nın kuraklığında bulunan bölgelerine kadar geniş bir coğrafyada yardım trenlerimiz ve gemilerimizle milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırıyoruz. Bizim yaklaşımımızda inanç, etik, köken, dil veya doğa bir ayrıntı yok. İnsanın olduğu, acının yaşandığı her yer bizim sorumluluğumuz' ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'Lİ YALÇIN: İNSANİ YARDIM MAALESEF GÖZ ARDI EDİLEBİLİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın ise 'İnsani yardım meselesi belki de hem Türkiye'nin içerisinde hem de uluslararası düzeyde son zamanlarda büyük önem arz etmeye başladı. Bugün dünyanın dört bir tarafında savaşlar ve bunlarla ilişkili insani dramlar yaşanıyor. Bu insanı dramlar esnasında uluslararası örgütlerin yetersiz kaldığı, sivil toplumların ter attığı insani yardım çalışmaları ortaya konuluyor. Uluslararası örgütlerin bu yardımları sağlama konusunda ciddi yetersizlikleri olabiliyor. Dünya siyasetinin geldiği düzlemde aslında bir anlamda devletler arası ilişkiler veya iç çatışmalar arasında stratejik hesap kaygıları içerisinde insani yardım maalesef göz ardı edilebiliyor. Maalesef insani yardım çalışmaları gerektiği gibi çalışmayabiliyor. Bu insani yardımlar zaman zaman dış politika menfaatlerinin, güvenlik kaygılarının merkezinde rol oynayarak maalesef insanı ezen, gerekli katkıyı sunmayan şekillerde karşımıza çıkabiliyor' diye konuştu.

'KENDİ MODELİMİZLE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Yalçın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı dönemde devlete yardım edilmemesi adına kampanyalar başlatan kişilerin olduğunu dile getirerek, 'Bu maalesef siyasetin bir parçası haline getirildi. Aradan geçen zaman zarfında gördük ki o kuruluşlar, o işaret edilen kuruluşlar vatandaşın depremzedelere yaptığı yardımların bile üzerine çökmüş. Biz işte tam da böylesi sorunların olabileceği bir düzlemi bilerek her seferinde devletimizin ve samimi sivil toplum kuruluşlarımızın insani yardım meselesinin ne kadar önemli olduğunun altını çizmek zorundayız. O dönemlerde 'Devlete yardım yapmayın. Bu kurumlara yardım yapın, muhalif gibi gözüken kurumlara yardım yapın' diyenler bugün o kurumların içerisinin nasıl boşaltıldığını, kaynaklarının nasıl hortumlandığını gördüklerinde utanırlar mı bilmem ama biz kendi modelimizle yürümeye devam edeceğiz. İnsanı merkeze alan siyasi hedeflerden ziyade insanı mutlu etmeyi ve insana el uzatmayı merkeze alan Türkiye modelini takip etmeye devam edeceğiz' dedi. (DHA)