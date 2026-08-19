ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz şekilde çekirge toplayan yabancı uyruklu 2 kişiye, ilgili mevzuat kapsamında 1,4 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Biyokaçakçılara göz açtırmıyoruz. Doğal mirasımız Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan 2 yabancı uyruklu şahsa, ilgili mevzuatımız kapsamında 1,4 milyon TL idari para cezası uyguladık. DKMP ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün eş güdüm içinde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 16 çekirgeyi yeniden doğayla buluşturduk. Ülkemizin paha biçilemez ekolojik zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz' dedi. (DHA)