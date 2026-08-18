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Enez ilçe sahili önlerinde kürek sörfü tahtasıyla açığa sürüklenen 1'i çocuk 2 kişiyi görenler, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Enez Sahil Güvelik Komutanlığı ekipleri, 2 tatilciyi kurtararak bota aldı. Sağlık durumları iyi olan 2 kişi, ekipler tarafından Yayla Limanı'na getirilip, kıyıya çıkarıldı. (DHA)

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçe sahilinde kürek sörfü tahtasıyla açığa sürüklenen 1'i çocuk 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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