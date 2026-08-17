Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda gerçekleştirilen gece dalışları, yerli ve yabancı dalış tutkunlarının yeni gözdesi oldu.

Saros Körfezi'nin 'akvaryumu' olarak adlandırılan İbrice Limanı, yerli ve yabancı dalış tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor. İbrice Limanı açıklarındaki su altı zenginliği, her yıl daha fazla dalış meraklısının bölgeye gelmesini sağlıyor. Dalgıç adayları, eğitmenler eşliğinde liman açıklarında bulunan 17 noktada dalış gerçekleştiriyor. Dalış tutkunları, gündüz olduğu kadar gece dalışlarına da büyük ilgi gösteriyor. Gece gerçekleştirilen dalışlara katılan yerli ve yabancı dalgıçlar, Saros Körfezi'nin su altı zenginliklerini keşfetme fırsatı buluyor.

'GÜNDÜZ GÖREMEDİĞİNİZ CANLILARI GECE GÖRME ŞANSINIZ OLUYOR'

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) yetkilisi ve 3 yıldız dalış eğitmen eğiticisi Ahmet Yumurtacı, Saros Körfezi'nde gece dalışı yapmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Yumurtacı, 'Saros'un içinde barındırdığı canlıların gece daha fazla ortaya çıkmasıyla görsel bir şölen oluşuyor. Gece dalışları için çok yakın bir bölgede farklı noktalarımız var. Gündüz göremediğiniz bütün deniz canlılarını gece görme şansınız oluyor. Dolayısıyla çok fazla tercih ediliyor. Özellikle gündüz bölgeyi bilen dalıcılarımız gecede bu görsellikleri görmek için dalış yapıyorlar. Çok fazla memnuniyet var. Hatta gece dalıcılarımızdan şu cümleyi çok duyuyoruz; 'Kızıldeniz'de bile bu kadarını görmedim.' Suyun altında sizi tatmin edici bir görsellikle karşılaştıysanız dalıştan da memnun oluyorsunuz. Saros Körfezi de bunu zaten vadediyor. Gündüz göremediğimiz birçok canlı özellikle gece avlanmak için çıkıyor. Dalgıçlar hayatları boyunca görmedikleri canlıları gece dalışlarında görebiliyor. Dolayısıyla bu da bir tercih sebebi oluyor. Saros'ta gece dalmak Kızıldeniz'den çok daha iyi' dedi.

'DENİZİN ALTINDA GECENİN GETİRDİĞİ HUZURU ÇOK SEVİYORUM'

İstanbul'dan gelen dalış öğrencisi İrem Yıldız ise Saros Körfezi'nde gece dalışlarını çok daha keyifli bulduğunu belirtti. Yıldız, 'Bazı dalıcılar gece dalışlarından çekiniyor. Ancak biz ekipmanlarımızı giyip, fenerlerle dalış yapıyoruz. Çok değişik canlı türlerini görebiliyorsunuz. Sabah çıkmayıp gece avlanmaya çıkan türleri görebiliyorsunuz. Ben denizin altında gecenin getirdiği huzuru çok seviyorum. Uzay boşluğunda süzülüyormuşçasına denizin altında dalış yapıyorsunuz. Ben bu hissi çok seviyorum. Apayrı bir tecrübeyle yukarı çıkmış oluyorsunuz. Gece dalışını herkese tavsiye ediyorum. Bende gece dalışlarına devam edeceğim. Saros'ta gece dalışı bambaşka oluyor. Her dalıcıya tavsiye ediyorum' diye konuştu. (DHA)