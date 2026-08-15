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Meriç'e bağlı Subaşı beldesinde M.K.'ye ait evde dün, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi kendisini dışarıya atarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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