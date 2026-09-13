Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)- KARS'ta düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren çocuklara kentin coğrafi işaretli ürünü olan kaşar hediye edildi.

Kars'ta şarküteri işletmecisi Tacettin Ay, oğlu Bekir Deniz'in (7) satranca olan merakı yüzünden iş yerinde turnuva düzenledi. Alışveriş için gelen müşterilerin çocuklarının katıldığı turnuva çekişmeli geçti. Şarküteride çocuklar mücadele verirken, veliler de işletmenin bahçesinde kendi aralarında satranç oynadı. Çocuklara Kars'ın coğrafi işaret belgeli ürünü olan kaşar ikram edildi.

Etkinliğin ortaya çıkış hikayesini anlatan işletme sahibi Tacettin Ay, çocuklardan ve ailelerden yoğun ilgi gördüklerini belirtti. Ay, 'Velilerimiz, kıymetli müşterilerimiz geldiği zaman alışverişlerini yaparken çocuklar da oturup satranç oynuyor. Biz de bu süreci bir turnuva şeklinde düzenlemek istedik. Gayet de başarılı oldu. Bu yönde talep de var. Çocuklar telefon ve tabletten uzak kalıyor, aileleri getiriyor ve satranç oynuyorlar. Üniversiteden akademisyen hocalarımız geldi. Alışveriş yaparken çocuklar 'Satranç oynayalım' dediler. O şekilde oynamaya başladılar. Bu bir gelenek haline geldi' dedi.

BİRİNCİYE COĞRAFİ İŞARETLİ KARS KAŞARI

Turnuvanın ödülünü işletmenin faaliyet alanına uygun olarak belirlediklerini ifade eden Ay, 'Şarküteri olduğu için birinciye coğrafi işaretli Kars kaşarımızı hediye ediyoruz. Çocuklar bunun bilincinde oynuyorlar. Hem keyif alıyorlar hem de ödül aldıkları zaman ailelerine ekonomik anlamda kendilerince bir katkı sağladıklarını düşünüyorlar. Çok da mutlu oluyorlar' diye konuştu.

SATRANÇ ÇOCUKLARIN ZEKA GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ

Çocuğunu turnuvaya getiren velilerden Avukat Mesut Gül, şarküteride satranç turnuvası düzenlenmesini ilginç bulduğunu söyledi. Satrancın çocukların zekası için önemli olduğunu kaydeden Mesut Gül, şunları söyledi:

'Tacettin Bey burada böyle bir şey olduğunu söyleyince tuhaf ve acayip geldi. O yüzden çocuklarla beraber gidip bakalım dedik. Satranç çocukların zekasının gelişmesi açısından çok önemli. Olaylara farklı bakabilmeleri, hayatı bir satranç gibi görebilmeleri ve iki adım ötesini görmeleri açısından çok güzel bir oyun. Bizim coğrafyamızda da çocukların satranca yönlendirilmesi gerekiyor. Bir peynircide bunun yapılmış olması oldukça güzel bence.'

ORHUN: İNŞALLAH HEP BİRİNCİ OLURUM

Turnuvanın birincilerinden Orhun Büyüktopçu (8), 'Çok mutluyum. Buranın kaşarını da çok seviyorum. İnşallah hep birinci olurum. Satranç oynamayı çok severim. Bu benim kaçıncı birinciliğim bilmiyorum, bayağı birinci olmuşumdur. Bir sürü madalyam da var' diye konuştu.

BABAMIN DÜKKANINDA SATRANÇ OYNAMAK ÇOK GÜZEL

Turnuvanın bir diğer birincisi, işletme sahibi Tacettin Ay'ın oğlu Bekir Deniz (7) ise 'Burada babamın dükkanında satranç oynamak gerçekten çok güzel bir his. Satranç oynamayı da babamın kaşarlarını da çok seviyorum. Birçok arkadaşımı buraya getiriyorum ve çok eğleniyorum' dedi.

Turnuvanın sonunda çocuklar ve veliler, hep birlikte Kars kaşarının tadına baktı. (DHA)