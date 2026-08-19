Doğan Can CESUR/ İSTANBUL (DHA)- SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen 3 araca çarptı. Zincirleme kazada yaralanan sürücü İslam A. (31), ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Darüşşafaka Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş istikametine giden 34 HY 1032 plakalı otomobil, sürücüsü İslam A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Cem O. (57) idaresindeki 34 PUR 576, Nizam Arda G. (29) yönetimindeki 34 CAY 813 ve Ali A. (43) idaresindeki 34 DND 43 plakalı otomobillere çarptı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada sağ ayak bileği kırıldığı belirlenen İslam A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. (DHA)