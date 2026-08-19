Berkay GÜNEŞ - Fırat ALKIZ / İSTANBUL,(DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 katlı binadan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Yarasa Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binadan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

'BİNA KOMPLE YANABİLİRDİ'

İtfaiye ekiplerine ihbarda bulunan Ziya Karagözoğlu, 'Dışarıdan geliyordum. Yukarıdan gelirken alevler çıkıyordu. Çoluk çocuk herkes toplanmış ama kimse 'Şu itfaiyeyi bir çağıralım' demiyor. İtfaiyeyi çağırdım, 5-10 dakikada geldi ama gelene kadar alevler yükseldi, patlamalar oldu. İtfaiye yine de yetişti, söndürdüler. Arka taraf komple yandı, bina komple yanabilirdi. İtfaiye yetişti, söndürdüler' ifadelerini kullandı

'ÖLEN YA DA YARALANAN YOK'

Mahallede yaşayan Mesut Yıldırım, '15-20 dakika önce yangın çıktı mahallede. 10-15 dakika sürdü yangın. İtfaiye hemen geldi, çok fazla büyümeden, bir yere sıçramadan söndürdüler. Ölen ya da yaralanan yok' dedi.

'IZGARA FALAN YAKTILAR SANDIM'

Mahallede yaşayan Cengiz Töre, 'Balkonda balkonda oturuyordum, binadan duman çıktığını gördüm. Normal ızgara falan yaktılar sandım. Sonra komşu kadın 'Yangın, itfaiye!' diye bağırınca o sırada ben de aradım. Yaralanan var mı, haberim yok' diye konuştu. (DHA)