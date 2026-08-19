Tuğçe SEZER ODABAŞI-Hadican EROL/İSTANBUL,(DHA) - SIFIR Atık Sanat Yarışması Ödül Töreni ve 'Atığın Hikayesi' Sergisi'nin açılışında konuşan COP31 Yüksek Düzey İklim Şampiyonu ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, 'Sıfır Atık Vakfı olarak Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde farklı çalışmalara imza atıyoruz. Bu bağlamda yapmış olduğumuz çalışmalarla vatandaşımızda sıfır atık kültürünün yerleştiğini görüyoruz. Sıfır Atık Projesi başladığında yüzde 10'larda olan geri kazanım oranı bugün yüzde 35'lerin üzerine çıktı. Önümüzdeki günlerde geri kazanım oranının yüzde 50, yüzde 80'lerin üstüne çıkacağını öngörüyoruz' dedi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Birleşmiş Milletler Türkiye iş birliğiyle düzenlenen Sıfır Atık Sanat Yarışması Ödül Töreni ve 'Atığın Hikayesi' Sergisi'nin açılışı, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, sanatçılar ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleşti. Sürdürülebilir yaşam kültürünü sanatın evrensel diliyle yaygınlaştırmak ve çevre bilincini yaratıcı eserlerle toplumsal farkındalığa dönüştürmek amacıyla hayata geçirilen organizasyonda, dereceye giren sanatçılara ödülleri takdim edildi.

'GERİ KAZANIM ORANI YÜZDE 35'LERİN ÜZERİNE ÇIKTI'

Tören öncesi açıklamada bulunan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, 'Bugün Birleşmiş Milletler ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde yapmış olduğumuz sanat yarışmasının ödül töreni için buradayız ve yine bugün güzel bir sergiyi açıyoruz, 'Atığın Hikayesi' adlı sergimizi açıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinden binlerce eserin yarıştığı yarışmamızda dereceye giren bazı eserleri burada sergiliyoruz. Burada amacımız şu. Biz aslında çöpe atılan her ürünün çöp olmadığını, atık olmadığını anlatmak istiyoruz. Bu ürünleri geri dönüştürebileceğimizi ve geri dönüştürerek tekrar kullanabileceğimizi uygulamalı olarak göstermek istiyoruz. Tabii biz bunu sanat yoluyla göstermek istiyoruz. Çünkü sanatın gücüne ve sanatçının desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak biz, Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde farklı çalışmalara imza atıyoruz. Bu bağlamda yapmış olduğumuz çalışmalarla vatandaşımızda sıfır atık kültürünün yerleştiğini görüyoruz. Sıfır Atık Projesi başladığında yüzde 10'larda olan geri kazanım oranı bugün yüzde 35'lerin üzerine çıktı. Önümüzdeki günlerde geri kazanım oranının yüzde 50, yüzde 80'lerin üstüne çıkacağını öngörüyoruz.'

'CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK PLASTİK ATIK ÇALIŞTAYINI YAPACAĞIZ'

Sıfır atık çalışmalarının geniş kapsamlı projelerle sürdüğünü ifade eden Ağırbaş, 'Sıfır Atık Projesi aslında Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren, 86 milyonun geleceğini ilgilendiren önemli bir çalışma. Ay sonu biz Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük plastik atık çalıştayını yapacağız ve oraya 17 bakanlığımız, 400'den fazla kurum ve kuruluş katılacak. Akdeniz sahillerindeki ve diğer denizlerimizdeki, göllerimizdeki plastik atık kirliliğini konuşacağız ve çözüm yollarını arayacağız. Yine Van Gölü Havzası ile alakalı büyük bir çalışma yapmıştık. Orada da bakanlıklarımızla çözüm bulduk ve Van Gölü'nün 2050 yılına kadarki projeksiyonunu planladık. Türkiye'nin 81 ilinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştaylarını yapıyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinde çalıştaylar, çalışmalar yapıyoruz. Amacımız çok net. Daha yaşanabilir, daha müreffeh bir dünya istiyoruz. Bu bağlamda da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Sıfır Atık Vakfı aralıksız olarak milletimizin geleceği için milletimizle beraber çalışmaya devam edecek' dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışmada 1'inci kategori Plastik Atıklar alanında Fırat Karapınar 'Reborn' adlı eseriyle birincilik, Barış Özten 'CD Büst' eseriyle ikincilik, Yağmur Arslan ise 'SİMURG' eseriyle üçüncülük ödülünü kazandı. 2'nci kategori Cam Atıklar alanında Gülçin Sökücü 'Mukaddes Döngü' adlı eseriyle birincilik ödülüne layık görüldü. 3'üncü Kategori Metal Atıklar alanında Hüseyin Ergen 'Frejya' eseriyle Vakıf Özel Ödülü'nün sahibi olurken, Ahmet Özer 'Küllerinden Doğmak' eseriyle birincilik, Yılmaz Pekaçar 'Ejderha Çelik Kanat' eseriyle ikincilik, İsmail Eyüpoğlu ise 'Tehlikeli Tür' eseriyle üçüncülük elde etti. 4'üncü kategori Kağıt Atıklar alanında Ayşegül Akçay Uçak 'Kendini Oku' eseriyle birincilik, Fırat Karapınar 'Alageyik' eseriyle ikincilik, Merve Bayram 'Sessiz RE-SİF' eseriyle üçüncülük ödülünü aldı. 5'inci kategori Tekstil Atıklar alanında Semih Beceren 'Sessiz Çığlık' eseriyle birincilik, Fatıma Berra Özyurt 'Kuş Tüyünün Ağırlığı' eseriyle ikincilik derecesine ulaştı. 6'ıncı kategori Ahşap Atıklar alanında ise Ziya Kaptan 'KRUDELİS KARANTİNA' eseriyle birincilik, Zeynep Ataş 'İstanbula Bakış' eseriyle ikincilik, Yakup Burak Akay ise 'Humay; Kıyıdan Doğan' adlı eseriyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Yarışmada öne çıkan ve dereceye giren seçkin eserlerin yer aldığı 'Atığın Hikayesi' Sergisi, 19 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında Sıfır Atık Vakfı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.