İSTANBUL, (DHA)- SANCAKTEPE Belediyesi, Sarıgazi Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan 'Ahmed Arif Yürüyüş Yolu'nu, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sundu.

Sancaktepe Belediyesi'nin sosyal yaşam kalitesini artırmak ve kent sakinlerine daha yeşil, nitelikli yaşam alanları sunmak amacıyla hayata geçirdiği 'Ahmed Arif Yürüyüş Yolu', düzenlenen törenle hizmete açıldı. Sarıgazi Mahallesi'nin çehresini değiştiren proje, 600 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki geniş alanı kapsıyor.

SPOR, DİNLENME VE SOSYAL YAŞAM BİR ARADA

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Sarıgazi Mahallesi'nin çehresini değiştiren proje, 600 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki geniş alanı kapsıyor. Aktif Yaşam Alanları: Standartlara uygun modern bisiklet yolu ve açık havada sporu teşvik eden yürüyüş parkuru. Sosyal ve Güvenli Donatılar: Çocuklar için özel olarak tasarlanmış güvenli oyun grupları, günün her saati kullanım imkanı sunan çağdaş aydınlatma sistemleri ve yetişkinler için dinlenme alanları ile spor ekipmanları yer alıyor.'

YEĞİN: HER HAFTA YENİ BİR AÇILIŞIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçedeki gelişim hamlesinin durmaksızın devam edeceğini belirtti. Son dönemde yapımı tamamlanan yatırımların sırayla hizmete girmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden Yeğin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Sancaktepe'mizde yapımı devam eden yatırımlarımızı birer birer tamamlayarak halkımızın kullanımına sunuyoruz. Her hafta yeni bir tesisin, yeni bir sosyal alanın açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz; önümüzdeki hafta da açılış maratonumuz sürecek. Ayrıca ilçemizin geleceğine büyük katkı sunacak 25 yeni projemizin toplu temel atma törenini de yakın zamanda gerçekleştireceğiz.'

Yeğin, Ahmed Arif Yürüyüş Yolu ile birlikte ilçedeki yeşil alan ve açık spor alanı kapasitesini artırmaya devam edeceğini; önümüzdeki günlerde hem yeni açılışlarla hem de 25 yeni projenin temel atma törenleri ile kentteki yatırım hamlesini sürdüreceklerini belirtti.