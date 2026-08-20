Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alanda çift kale maç oynadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. (DHA)

Kaynak: DHA