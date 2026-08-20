Bunlar da ilginizi çekebilir

Oğuz Çetin konuştu! Fenerbahçe yolu yürümeye devam edecek

Galatasaray için Batrakov İstanbul'da

Kırmızı-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. (DHA)

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alanda çift kale maç oynadı.

İlhan Palut: Fenerbahçe, zor bir deplasman

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.