Emir Abdurrahman BULUT/ KKTC, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentindeki gemi kazasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası soruşturması kapsamında 3 gün süreyle tutuklanan 9 şüpheli bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Şirket direktörü A.Ö., geminin birinci kaptanı M.Ö., ikinci kaptanı M.N.S., birinci makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebattan S.E., Q.Q., V.H. ve R.İ. hakkında 'tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme' suçlaması yöneltildi. Mahkeme, soruşturmanın devamı için şüphelilerin 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

KKTC'nin Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru yola çıkan geminin alabora olması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise kayıp olarak aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahkeme çıkışı görüntüler.