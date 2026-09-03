ABD, (DHA) - ABD'de ülkenin bağımsızlığının 250'nci yılı anısına üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık madeni para basıldı.

Amerikan basını, ABD Darphanesi'nin Başkan Donald Trump'ın portresinin yer aldığı bir dolarlık madeni paraları dün piyasaya sürdüğünü duyurdu. 1 dolarlık paranın bir yüzünün ortasında Trump'ın portresi, üst kısmında 'LIBERTY' (Özgürlük), alt kısmında ise ülkenin bağımsızlığının ilan edildiği yılı ve 250'nci yıl dönümünü simgeleyen '1776-2026' tarihleri yer alıyor. Trump'ın portresinin sağında 'IN GOD WE TRUST' (Tanrı'ya Güveniyoruz) yazısının yer aldığı madeni paranın, piyasaya sürüldükten birkaç saat sonra tükendiği belirtildi. Altın renkli ancak içinde altın bulunmayan 1 dolarlık madeni paraların 25 adedinin 61 dolardan, 100 adedin ise 154,50 dolardan satışa sunulduğu bildirildi.