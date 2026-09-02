Mehmet Can PEÇE/GÜNEYSU (Rize), (DHA) - RİZE'nin Güneysu ilçesinde 5-6 Eylül tarihlerinde 6 ülkeden 100 sporcunun katılımıyla düzenlenecek olan 10'uncu Uluslararası Handüzü Bisiklet Festivali'nin lansmanı gerçekleştirildi.

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Uluslararası Handüzü Bisiklet Festivali için geri sayım başladı. 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirilecek organizasyon öncesi, yaylada tanıtım toplantısı düzenlendi. Lansmana; Güneysu Kaymakamı Eyup Gurdal, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ve basın mensupları katıldı.

EYUP GÜRDAL: BURADA BİR PAYDAŞLIK VAR

Toplantıda açıklamalarda bulunan Güneysu Kaymakamı Eyup Gurdal, 'Bugün burada 10'uncusu yapılacak olan Handüzü Uluslararası Bisiklet Yarışları için bir arada bulunmaktayız. Burada bir paydaşlık var. Biz sporla, Yeşilay'ı bir araya getirerekten, görünürlüğünü artıraraktan bu tarz organizasyonlarla beraber; hem gençlerimize hem çocuklarımıza hem vatandaşlarımıza sportif aynı zamanda sosyokültürel alanlar oluşturmak istiyoruz. Bunun için de Handüzü Yaylamızda bu etkinliği, Gençlik Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın bizlere verdiği destekle, Rize Valiliğimiz himayelerinde, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, belediyemiz ve diğer paydaşlarımızın koordinesiyle beraber burada güzel bir etkinlik yapmayı planlıyoruz. Bu etkinliğin Handüzü'nde olması, Rize'nin, bölgenin en güzel alanlarından biri olan Handüzü'nde olması da bizler için ayrı bir önem arz ediyor. Bizler vatandaşlarımızın buraya geliş süreçlerinden burada geçireceği vakte kadar bütün planlamaları, bütün ayarlamaları gerçekleştirdik. Hafta sonu geldiklerinde, ailecek geldiklerinde, ailesiyle vakit geçirebileceği, çocuklarıyla vakit geçirebileceği, sportif organizasyonları izlerken aynı zamanda Yeşilay'ımızın, Kızılay'ımızın ve diğer kurum ve kuruluşlarımızın burada bulunduğu, akşamına konserlerin ve diğer etkinliklerin, yöresel oyunların olduğu, aynı zamanda vatandaşlarımız için de bir mini bisiklet yarışmasının düzenleneceği, bizler ilgili kurumlarımızla beraber gerekli koordinasyonları gerçekleştirerek yarışmanın, etkinliğin düzenleneceği gün için gerekli hazırlıkları gerçekleştirdik' dedi.

RIFAT ÖZER: TURİZME HİTAP EDECEK

Handüzü Yaylası'nın önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Rıfat Özer de ,'Burada kar sporları, bisiklet ve festivaller şeklinde çeşitli tanıtım organizasyonları ve spor organizasyonları yapıyoruz. Bu yıl bu spor organizasyonunu Yeşilay çatısı altında yapıyoruz. Handüzü Yaylası'nın bir özelliği de 12 ay turizm alanı olarak kullanabileceğimiz bir bölge. Yazın yayla turizmi, kışın spor, doğa turizmi, kar turizmi, kar sporları vesaire... Geniş bir alan, geniş bir zaman kitlesi içinde turizme hitap edecek. Onun için de çok önemli. Biz bu konuda kaymakamlık olarak, valilik olarak faaliyetlerimizi hızlı bir şekilde ve hiç aksatmadan sürdürmeye devam ediyoruz. 10 yıldır bu organizasyon burada yapılıyor. Bugüne kadar hiçbir olumsuz gelişme, olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Her sene sanki farklı bir parkurda yarışıyormuşuz gibi bir ortam oluyor burada. Çünkü hava şartları sürekli değişken olduğu için farklı yerlerde belki hep güneşte veya hep yağmurda oluyor. Burada güneş de oluyor, sisli de oluyor, yağmurlu da oluyor. Sanki her yıl farklı bir ortamda yarış yapılıyor gibi bir havası var buranın' diye konuştu.