İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Altay, yeni sezon hazırlıklarını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürürken, son idmanda takımın kaptanlarından 45 yaşındaki Murat Uluç da çalışmalarda yer aldı. Futbolu bırakıp, bırakmayacağı belirsiz olan Murat Uluç'un yeni sezonda futbolcu ve yardımcı antrenör olarak görev yapabileceği de ifade edildi. Uluç'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) aldığı bahis cezası 10 Kasım'da tamamlanacak ve 1 yıllık aranın ardından tecrübeli isim yeşil sahalara dönebilecek. Kadronun diğer deneyimlileri Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah'ın durumları ise belirsizliklerini koruyor.

Kaynak: DHA