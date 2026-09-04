Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ, (DHA)- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yeni Parti, Türkiye'nin yeni umududur. Türkiye'nin adalet umududur, kalkınma umududur, yeniden yoksulluktan kurtulma, hep birlikte üretme, hep birlikte kazanma ve hatta adaletle bölüşme umudu' dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'a geldi. Gezisine Çorlu ilçesinden başlayan Özel'i Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer karşıladı. Süleymaniye Camii'nde cuma namazını kılan Özel, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere seslendi. Çıktığı bankın üzerinden konuşan Özel, 'Mazbatalarınızı yok saydılar. Kahraman polisimizi baba evimizin kapılarını kırdırıp içeri soktular. Gaz sıktılar. Bizi binalardan çıkardılar. Araçlarımızı aldılar. Öyle bir dönem yaşadık ki; bir biz vardık yolda, bir de siz vardınız arkamızda. Konuşmak için de bir cami hoparlörü, bir de ayağımızın altında bir bank vardı. Başka bir şey yoktu. Ama hiçbir yokluktan yılmamak lazım. Gazi'nin dediği gibi, 'Para yok' dediler, 'Bulunur' dedi. 'Ordu yok' dediler, 'Kurulur' dedi. Aynı şekilde İzmir'de Ayşe teyzem dedi ki 'Üzülme oğlum, üzülme. Sana araba da alacağız, bina da yapacağız, arkanda duracağız' Şimdi bugün sizlerin emekleri ile destekleri ile üye olup ödediğiniz aidatlarla, Allah'a şükür mütevazı bir genel merkezimiz var, araçlarımız var. Hatta şimdi gösterdiler, arkaya bakınca Çorlu'muzda Yeni Parti'mizin İlçe Başkanlığı da var artık. Kimi binalar var içinde insan yok, bomboş ve kendilerine meşruiyet arama çabasındalar. Kimi binalar var meydanlar dolu, içerisini almaz, içerisi almaz bu meydanları' diye konuştu.

'DİMDİK AYAKTAYIZ'

Yeni Parti'nin Türkiye'nin umudu olduğunu belirten Özel, 'Siz dediniz, önce bir çaresini aradık, 'Bir yol bulalım' dedik, bulamadık. Dediniz ki 'Bir yol bulamazsan, bir yol açacaksın. Yürüyeceksin, arkandan geleceğiz.' Yeni bir yol açtık, Yeni Parti'yi kurduk, arkamızda duranlara helal olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve Yeni Parti, artık Türkiye'nin yeni partisidir. Yeni Parti, Türkiye'nin yeni umududur. Türkiye'nin adalet umududur, kalkınma umududur, yeniden yoksulluktan kurtulma, hep birlikte üretme, hep birlikte kazanma ve hatta adaletle bölüşme umudu, Yeni Parti'nin umududur. Bunun için yeni partinin yeni siyasetinde herkese yer vardır. Yeni Parti, kadınların yeni partisidir. Yeni Parti, ev kadınlarının yeni partisidir. Yeni Parti, gençlerin yeni partisidir. Yeni Parti, emeklilerin yeni partisidir. Yeni Parti, emekçilerin yeni partisidir. Esnafın, köylünün, memurun, herkesin yeni partisidir, yeni umududur. Ve Yeni Parti, kazananların partisidir, kaybetmeye alışmayanların, kaybetmeyi kabul etmeyenlerin, kaybedince göreve devam edenlerin değil, 'İktidar olamazsak, birinci olamazsak görevde yokuz' diyebilenlerin partisidir. Genel başkanlığımda hep beraber girdiğimiz seçimde, hep beraber partimizi 47 yıl sonra birinci parti yaptık, hep beraber Türkiye'nin yüzde 65'ini kazanmıştık. Herkesin umudu olmuştuk, iktidara yürüyorduk. Bir büyük kötülükle, bir büyük haksızlıkla karşılaştık ama boyun eğmedik, geri çekilmedik, susmadık, sinmedik, dimdik ayaktayız' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN UMUDU OLDUK'

Özel, 'Son sözüm şudur; sonuna kadar birlikte yürüyeceğiz, Yeni Parti'nin yeni siyasetiyle Türkiye'nin umudu olduk, umudu büyüteceğiz. Eninde sonunda o seçim sandığına kavuşacağız, bu iktidarı değiştireceğiz, yeni, milletin, halkın iktidarını kuracağız. Hepinizi kucaklıyorum ve hepinizden bir isteğim var. Çorlu'yu kucaklayın, Tekirdağ'ı kucaklayın. Bizden olsun olmasın geçmişte, herkesi kucaklayın. Yeni Parti, geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların yeni partisidir, Atatürkçülerin yeni partisidir, milliyetçilerin yeni partisidir' dedi.

Özel, iş insanları ile düzenlenen toplantıya katıldıktan sonra Tekirdağ il merkezine hareket etti. (DHA)