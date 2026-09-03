Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 'İktidarımıza geldikten sonra tarım için çiftçilik yaparken, hayvancılık yaparken, üretim yaparken kullanılmış bütün kredilerin faizlerini bir kereye mahsus sileceğiz, ana parayı 3 yıla böleceğiz, hepinize rahat bir nefes aldıracağız. Ayrıca bitmiş, iflas etmiş, kendini çeviremeyen çiftçiler için tarımı canlandırmak amacıyla ikinci şans kredisi vereceğiz' dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kendi köyü olan Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Hacıhaliller'de, üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Üzüm sergilerini gezen Özel, üreticilerini sorunlarını tarlada dinledi. Daha sonra köy kahvesine geçen Özel, burada konuşma yaptı. Özel'e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Manisa milletvekilleri de eşlik etti. Özel, burada yaptığı konuşmada, 'Manisa'da 45 bin çiftçi tarafından Türkiye'de üretilen üzümün yüzde 35'i üretilir. Açık ara üzümün başkenti de burasıdır. Piyasada 60 - 70 liraya üzüm satılıyor. Bu, zararına satmak demektir. Üzüm maalesef zarar ettiğinde çok büyük felaketlere yol açabiliyor. Çünkü yetiştirirken çok masrafı olan bir iş. Bu sene üzüm üreticisinin, bağcının masrafı yüzde 60 ila 90 arasında artmış. Geçen seneden 60 bin ton da satılmamış, depolarda üzüm var. Böyle olunca bu sefer üreticiyi çok mağdur eder bir tablo ortaya çıktı. O mağduriyeti giderecek bir taban fiyatın açıklanmasını, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Tariş'e de destek vererek, iş birliği yaparak ki geçtiğimiz yıllarda yapıldı, hızla üzümleri almasını ve üzümcünün bu sıkıntıdan kurtulmasını bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

'TARIMI CANLANDIRMAK İÇİN ÇİFTÇİYE İKİNCİ ŞANS KREDİSİ VERECEĞİZ'

Tarım politikalarına ilişkin partisinin yapacağı çalışmaları da anlatan Özel, çiftçilerin borç yükünü hafifletecek ve üretime yeniden dönmelerini sağlayacak yeni bir kredi modeli uygulayacaklarını söyledi. Özel, 'Bu sene yapılmayacak ama inşallah seneye seçimlerden sonra Yeni Parti'nin yapacağı bir şeyi kendi köyümden Türkiye'deki bütün çiftçilere ilan etmek isterim. Bugün Türkiye'deki bütün çiftçilerin kredi borçları var, faiz borçları var. İktidarımıza geldikten sonra tarım için çiftçilik yaparken, hayvancılık yaparken, üretim yaparken kullanılmış bütün kredilerin faizlerini bir kereye mahsus sileceğiz, ana parayı 3 yıla böleceğiz, hepinize rahat bir nefes aldıracağız. Ayrıca bitmiş, iflas etmiş, kendini çeviremeyen çiftçiler için tarımı canlandırmak amacıyla ikinci şans kredisi vereceğiz' diye konuştu. (DHA)