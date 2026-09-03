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Çekmeköy Belediye Başkanlığı görevini 1994-2009 yılları arasında 3 dönem yapan Sıddık Eraslan hayatını kaybetti. Sıddık Eraslan'ın cenazesi yarın cuma namazı sonrası Çekmeköy Ensar Camii'nde cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı'na defnedilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eraslan'ın vefatına ilişkin sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '1994'ten 2009'a kadar 3 dönem boyunca Çekmeköy Belediye Başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunan Sayın Sıddık Eraslan Beyefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum' dedi. (DHA)

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