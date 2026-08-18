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İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren E.H.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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