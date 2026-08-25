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Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, koruma polis aracında bulunan sürücü A.D. ile yanındaki komiser M.Y. yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bartın İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, yaralı polisleri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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