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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu madde sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 78 gram metamfetamin, 383 gram sentetik bonzai, 525 gram kubar esrar, 98 kök kenevir bitkisi ve 220 gram kenevir tohumu ele geçirildi. 16 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)

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