Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de yolun karşısına geçmeye çalışan Menderes Aydemir (54), kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi önünde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 50 ADV 057 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Menderes Aydemir'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Aydemir'in cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sürücüyü gözaltına alan ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)