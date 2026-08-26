Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- SON 3 yılda üst üste 3 şampiyonlukla amatörden gelerek yükseldiği 1'inci Lig'de ilk 3 maçta galibiyetle tanışamayan Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, artan mali yükümlülükler ve sezonun getirdiği ekonomik şartlar nedeniyle kentteki tüm dinamiklerden destek istedi. Kıyanç, Muğlaspor'un yalnızca bir futbol kulübü olmadığını belirterek, 'Bu takım Muğla'nın ortak değeridir. 1'inci Lig'e çıkmak kadar burada kalıcı olmak da büyük bir mücadele gerektiriyor. Bunun için şehrin tamamının elini taşın altına koyması gerekiyor' dedi. Başkan Menaf Kıyanç, yıldız transferler yerine mali dengeleri gözeten bir kadro oluşturduklarını belirterek, kulübün geleceğini riske atacak borçlanmadan kaçındıklarını söyledi.

'1'İNCİ LİG'İN MALİYETİ ÇOK FARKLI'

Başkan Kıyanç, 1'inci Lig seviyesinde mücadele etmenin 2'nci Lig'e göre çok daha ciddi ekonomik sorumluluklar getirdiğini ifade ederek, 'Biz geldiğimiz günden bu yana Muğlaspor'un mali disiplininden taviz vermedik. Şampiyon olurken de bunu yaptık. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Ancak 1'inci Lig'in maliyeti çok farklı. Oyuncu maliyetleri, deplasmanlar ve organizasyon giderleri ciddi şekilde arttı. Bunların tamamını sadece yönetimin omuzlarında taşımak mümkün değil' diye konuştu.

Muğlaspor'un yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için önemli sayıda transfer gerçekleştirdiğini belirten Kıyanç, buna rağmen kulübü yüksek borç yükünün altına sokmamak için büyük hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek, 'Üç yıl üst üste şampiyonluk yaşadık ve Muğlaspor'u amatör ligden 1'inci Lig'e kadar taşıdık. Bu başarı sadece futbolcuların, teknik heyetin veya yönetimin başarısı değildir. Bu Muğla'nın başarısıdır. Şimdi önümüzde çok daha büyük bir fırsat var. Bu fırsatı kaybetmemeliyiz. Muğlaspor'un 1'inci Lig'de kalıcı olması için herkesin desteğine ihtiyacımız var' dedi.

'SADECE PARA İSTEMİYORUZ'

Destek çağrısının yalnızca maddi yardım anlamına gelmediğini belirten Kıyanç, kentteki kurum, kuruluş, iş insanları ve taraftarların kulübün yanında olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, 'Biz sadece para istemiyoruz. Muğlaspor'a sahip çıkılmasını istiyoruz. Kombine alınması, kulübün şehrin her noktasında desteklenmesi bizim için çok önemli. Bir iş insanının kombine alması, bir kurumun sponsorluk yapması, bir taraftarın tribüne gelmesi bu takımın geleceğine yapılan yatırımdır' ifadelerini kullandı.

'YÖNETİMİN TEK BAŞINA TAŞIYACAĞI BİR YÜK DEĞİL'

Kulübün geleceğinin sürdürülebilir olması gerektiğini ifade eden Başkan Kıyanç, Muğlaspor'un tek bir kişinin veya yönetimin imkanlarıyla ayakta tutulmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Kıyanç, 'Muğlaspor artık bir kişinin kulübü değildir. Bu takım Muğla'nın ortak değeridir. Yönetimler gelir, yönetimler değişir ama Muğlaspor kalır. Bizim amacımız kulübü kişilere bağımlı hale getirmeden, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak. Bunun için de şehrin tamamının bu yapının içerisinde olması gerekiyor. Biz bir anda büyük paralar harcayarak kısa vadeli başarı peşinde değiliz. Muğlaspor'un geleceğini düşünüyoruz. Altyapımızdan oyuncular yetiştirmek, gençlerimize fırsat vermek ve kulübü ekonomik olarak güçlü hale getirmek istiyoruz. 1'inci Lig'de kalıcı olabilen, zaman içerisinde daha büyük hedefler koyabilen bir Muğlaspor oluşturmak istiyoruz' diye konuştu.

'BİRLİKTE BAŞARDIK, BİRLİKTE DEVAM EDELİM'

Muğla halkına ve taraftarlara çağrıda bulunan Menaf Kıyanç, sözlerini şöyle tamamladı:

'Biz bu noktaya tek başımıza gelmedik. Muğla inandı, Muğla kenetlendi ve bu başarı geldi. Şimdi aynı birlikteliğe yeniden ihtiyacımız var. 1'inci Lig çok büyük bir organizasyon. Burada kalıcı olmak istiyorsak hep birlikte hareket etmeliyiz. Muğlaspor'un geleceği için herkes elinden gelen desteği vermeli. Bu takım hepimizin. Gelin, Muğlaspor'a sahip çıkalım ve bu tarihi fırsatı hep birlikte büyütelim.'