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Ligde 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 5 puan toplayan Muğlaspor haftaya 11'inci basamakta girerken, 3 puana sahip Ümraniyespor ise 14'üncü durumda. Bolu maçında eski takımana karşı ilk galibiyet sevinci yaşayan Muğlaspor'da Teknik Direktör Yalçınkoşukavak, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirterek, 'Boluspor galibiyeti hepimize büyük moral verdi. Şimdi sıra deplasmanda kazanmaya geldi, takımıma inancım tam' dedi.

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