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Hamzabey Tesisleri'nde Teknik Direktör Ahmet Cingöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Salonda yapılan ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, atletik koşuların ardından topla çalıştı. Futbolcular, antrenmanın son bölümünde çift kale maç yaptı. Mardin 1969, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Mardin 1969 Spor ile Sivasspor, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. (DHA)

Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)-MARDİN 1969 Spor, 1'nci Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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