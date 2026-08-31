Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)-SÜPER Lig'de ilk 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak alt sıralarda kalan Göztepe, gözünü transfere çevirdi. Özellikle savunma ve orta sahada büyük sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, rotayı İspanya'ya çevirdi. Göz-Göz, La Liga 2 takımlarından Real Zaragoza'nın 21 yaşındaki Ganalı orta sahası Yussif Saidu'yu listesine aldı. Kurmayların genç orta saha oyuncunu kiralamak için İspanyol yetkilelerle görüşmelerini hızlandırdığı ifade edildi.

Göztepe'nin kiralık anlaşmanın yanına satın alma opsiyonu da koymak istediği bildirildi. Zaragoza altyapısından yetişen Saidu, geçen sezon Real Zaragoza'da 32 maça çıktı. Toplam 1947 dakika sahada kalan Ganalı oyuncu 1 kez fileleri sarstı. Anthony Dennis'in Al Jazira'ya satılmasının ardından orta sahada sorun yaşamaya başlayan Göztepe'nin en kısa zamanda açığı kapatacağı dile getirildi. Transfere odaklanan Göztepe ayrıca Fransa Ligue 3 ekibi SM Caen forması giyen Zoumana Bagbema'yla da ilgileniyor.

HAKEM HATALARINA FOTOĞRAFLI İSYAN

Ligde Galatasaray deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle dönerken, Hakem Mehmet Türkmen'in kararlarına büyük tepki gösteren Göztepe, son iki sezondur rakibiyle İstanbul'da çıktığı maçlarda aleyhine verilen hatalı kararlara isyan etti. Sarı-kırmızılılar, kulübün sanal medya sayfalarında son iki sezondur Rams Park'taki Galatasaray deplasmanlarında aleyhte çalınan ve çalınmayan hatalı düdüklerin görsellerini tek tek paylaştı. Göztepe paylaşımın altına, 'Yıllardır değişmeyen komedi: Olay mahalli: Rams Park!' yazdı. İzmir ekibi cumartesi günü oynanan Galatasaray deplasmanının ardından da Hakem Mehmet Türkmen'in kararlarını, 'Her sene aynı komedi. Mehmet Türkmen şirin hakem' ifadeleriyle protesto etmişti.