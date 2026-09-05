MUĞLA, (DHA)-1'İNCİ Lig'de üst üste Boluspor'u 2-0, deplasmanda ise Ümraniyespor'u 1-0 yenerek galibiyet serisi yakalayan Muğlaspor yarın evinde Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Muğlaspor; tadilat, ışıklandırma ve turnike çalışmaları sona eren Muğla Atatürk Stadı'nda ilk kez 1'inci Lig maçına çıkacak. Muğla, futbolda ilk gece maçına da ev sahipliği yapacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Melih Aldemir düdük çalacak. Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele eden Muğlaspor, oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 8 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekibin bileği son 4 maçtır bükülmedi.

Muğlaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, Atatürk Stadı'nda oynayacakları için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ligde önceki 2 iç saha maçını Bodrum İlçe Stadı'nda oynadıklarını hatırlatan Koşukavak, 'Muğla için çok güzel bir gelişme. Evimize dönüyoruz. Vanspor karşılaşmasında taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız olacak. Tarihi bir günde kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz' dedi. Muğlaspor'un rakibi Vanspor ise 5 hafta sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile 4 puanı hanesine yazdırdı.

VALİ AKBIYIK İNCELEDİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğlaspor'un Trendyol 1'inci Lig maçlarına ev sahipliği yapacak Muğla Atatürk Stadyumu'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali İdris Akbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç'tan stadyumun fiziki durumu ve tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sahada ve teknik alanlarda incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Muğlaspor'un üst üste elde ettiği başarılarla 1'inci Lig'e yükselmesinin Muğla'da büyük gurur ve heyecan yarattığını belirten Vali Akbıyık, yeşil-beyazlı ekibin maçlarını kendi sahasında, modern ve güvenli bir ortamda oynayabilmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

VALİ AKBIYIK DESTEK MESAJLARINI İLETTİ

Stadyumda gece aydınlatmasından zemin kalitesine, tribünlerden idari alanlara kadar kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Akbıyık, Muğlaspor'un tarihinde ilk kez kendi sahasında resmi bir gece maçına çıkacak olmasının kentte ayrı bir heyecan oluşturduğunu belirtti. Muğlalı sporseverleri ve taraftarları yeşil-beyazlı ekibe destek vermeye çağıran Vali Akbıyık, tribünlerin doldurularak takımın 90 dakika boyunca coşkuyla desteklenmesini istedi. Taraftarların oluşturacağı atmosferle stadyumda birçok zaferin kutlanacağına inandığını ifade eden Akbıyık, tesisin kente kazandırılmasındaki katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Stadyumun Muğlaspor camiasına, Muğla'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Akbıyık, incelemelerinin ardından stadyum personeli ve teknik ekibe özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek Muğlaspor'a 1'inci Lig mücadelesinde başarılar diledi.

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