DENİZLİ, (DHA)-BASKETBOL Süper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Denizli Basket'te yeni sezon arifesinde kombine biletler satışa çıktı.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak iç saha maçlarında geçerli olacak kombineler 4 bin-30 bin TL, saha içi koltuklar 30 bin-105 bin TL, localar ise 300 bin ile 600 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı. Sezon öncesi Antalya'da katıldığı hazırlık turnuvası Gloria Cup'taki ilk maçında Aliağa Petkimspor'u 88-84 mağlup eden Denizli temsilcisi ikinci maçta ise Çayırova Belediyespor'a 69-66 yenildi.