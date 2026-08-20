Ruken KADIOĞLU-Celal ATALAY/KOCAELİ, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in Suriye'deki son saldırısına ilişkin, 'İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için, İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi ve uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi elzemdir. Suriye'nin 'tek ordu' ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz' açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 'TEKNOFEST Mavi Vatan' nedeniyle Kocaeli'de bulunan donanmanın en yeni gemisi TCG Koçhisar'da haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlığa bağlı MKE ve ASFAT gibi savunma sanayinin önde gelen şirketlerinin de yer aldığı TEKNOFEST Mavi Vatan'da; deniz platformları, silah ve mühimmat sistemleri, insansız ve otonom deniz araçları, su altı sistemleri ile milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil teknolojilerin sergileneceğini belirterek, 'Ayrıca MİLDEN başta olmak üzere deniz platformlarına yönelik projeler ile çeşitli milli sistem ve kabiliyetlerin tanıtımı gerçekleştirilecektir. Gençlerimizin denizcilik ve savunma teknolojilerine yönelik ilgisini artırmak, bu alanlardaki çalışmalarını teşvik etmek ve geleceğin mühendislerinin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla İnsansız Su Altı Sistemleri ve Su Altı Roket Yarışmaları başta olmak üzere teknoloji yarışmaları, spor müsabakaları, atölyeler, stant ve sahne etkinlikleri ile deniz ve hava gösterileri de düzenlenecektir. Bu anlamlı organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'na (T3 Vakfı) ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.

'3 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında, 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirterek, 'Hudutlarımızda; yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 588 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 530'a ulaşmış, engellenen 1059 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 46 bin 577 olmuştur' ifadelerini kullandı.

'SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK'

Ardından İsrail'in saldırılarına değinen Tuğamiral Aktürk, Gazze'deki ağır insani durumun giderilmesi ve yeniden inşa sürecinin önünün açılmasının, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıdığının altını çizerek, 'İsrail'in Gazze Planı'nı reddetmesi ve bölgedeki saldırılarını sürdürmesi, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen çabaları baltalamakta ve bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir. Öte yandan İsrail, imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam etmekte; Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir. Bölgenin geleceği, tek taraflı güç kullanımına değil; uluslararası hukuka, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı bir güvenlik anlayışı üzerine inşa edilmelidir. Uluslararası toplumun da İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Önceliğimiz, bölgemizin daha fazla çatışma ve istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlenmesi, barış ve güvenliğin kalıcı hale getirilmesidir. Bu çerçevede, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir' diye konuştu.

'MKE TARAFINDAN SİLAH VE MÜHİMMAT TESLİMATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Savunma sanayi ve envantere yeni giren silah sistemleri hakkında da bilgi veren Tuğamiral Aktürk, 'Savunma sanayimizin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda; MKE tarafından hafta içerisinde çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı gerçekleştirilmiştir. Savunma sanayisindeki başarılı çalışmalarını uluslararası alanda aldığı ödüllerle taçlandıran MKE, KBRN ürünlerinin tanıtımı amacıyla hazırladığı filmle, 60'tan fazla ülkeden şirketlerin yarıştığı '23'üncü Stevie Awards Uluslararası İş Dünyası Ödülleri'nde video kategorisinde 'Altın' ödüle layık görülmüş ve dünyada bu başarıya ulaşan tek savunma sanayi firması olmuştur. Bu önemli başarı dolayısıyla MKE'yi ve emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz' ifadelerini kullandı.

'3713 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK'

Tuğamiral Aktürk, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli, Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personeli ile güvenlik korucuları, muvazzaf ve emeklilerine yönelik 3713 sayılı Kanun kapsamındaki başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden alınacağını duyurarak, 'Başvuru sahiplerinin, terör sonucu yaralanma olayına ilişkin bilgileri sisteme kaydetmeleri ve varsa ellerinde bulunan bilgi ve belgeleri yüklemeleri yeterli olacak; kamu kurumlarından ayrıca belge temin etmelerine gerek bulunmayacaktır. Başvurular yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden kabul edilecek, birlik, kurum ve askerlik şubelerinden başvuru alınmayacaktır. Söz konusu başvuru süreci 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacaktır' dedi.

'ÜSTE HERHANGİ BİR TÜRK ASKERİ BULUNMUYORDU'

Tuğamiral Aktürk'ün açıklamasının ardından, Bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in Suriye'deki son saldırısına ilişkin, 'İsrail'in Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği saldırı Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için, İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi ve uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi elzemdir. Suriye'nin 'tek ordu' ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz' denildi.

'TÜRKİYE, EGE'NİN İKİ KIYIDAŞ ÜLKESİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDEN YANA'

Bakanlık açıklamasında, Yunanistan'ın ilan ettiği, yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesine ilişkin de 'Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi'ni yakından takip ediyoruz. Söz konusu düzenleme, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil olmak üzere ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmamakta ve tutumumuzu etkilememektedir. Ülkemiz; Ege Denizi'ndeki hak, alaka ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Bununla birlikte Türkiye, Ege'nin iki kıyıdaş ülkesi arasında sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde çözülmesinden ve bölgede barış, istikrar ve iş birliğinin geliştirilmesinden yanadır' ifadelerine yer verildi.

'BÖLGESEL GÜVENLİK VE İSTİKRAR İÇİN MUHATAPLARIYLA GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR'

Bakanlık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun son telefon görüşmelerine ilişkin de 'Ülkemiz bölgesel güvenlik diplomasisinin merkezi haline gelmiştir. Bu kapsamda; askeri diplomasi alanında hem Sayın Bakanımız hem de Sayın Genelkurmay Başkanımız, bölgesel güvenlik ve istikrar için muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmektedir. Sayın Genelkurmay Başkanımızın dün gerçekleştirdiği görüşmeler bu kapsamda değerlendirilmelidir' açıklamasını yaptı. (DHA)