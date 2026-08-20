ANKARA, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich başkanlığında, NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich başkanlığında, NATO üye ülkeleri genelkurmay başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya iştirak etti. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda, bölgesel savunma ve güvenlik konuları görüşüldü' denildi. (DHA)