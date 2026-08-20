Mikail KARAMAN / ANKARA,(DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İtalya Serie A ekiplerinden Verona'da forma giyen orta saha oyuncusu Cheikh Niasse'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, İtalya Serie A ekiplerinden Verona'da forma giyen orta saha oyuncusu Cheikh Niasse ile sözleşme imzaladı. Başkent ekibi, Senegal ve Fransa vatandaşlığı bulunan 26 yaşındaki futbolcuyla satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Futbol kariyerine Lille altyapısında başlayan Niasse, profesyonel olarak Lille, Panathinaikos ve Young Boys formaları giydikten sonra son olarak Verona'da görev yaptı. Cheikh Niasse, geçtiğimiz sezon Verona formasıyla Serie A'da 20 lig maçında, İtalya Kupası'nda ise 2 karşılaşmada forma giydi.