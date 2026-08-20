MERSİN, (DHA)- RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS sahasında yeni bir müstakil itfaiye istasyonu işletmeye alındı. İstasyonda iki itfaiye ekibinin 7 gün 24 saat görev yapacağı bildirildi.

Yaklaşık 600 metrekarelik bir alana sahip olan binanın, Akkuyu NGS sahasında hizmete giren ikinci itfaiye istasyonu olduğu aktarıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, binada itfaiye araçları için geniş bir garaj, eğitim sınıfı, yangın hortumları ile ekipman ve malzemelerin depolanıp kurutulmasına yönelik alanların yanı sıra personelin fiziksel eğitimine ayrılan bölümler bulunduğu ifade edildi. İstasyonun altyapısına ayrıca dört katlı bir bina yüksekliğinde eğitim kulesinin de ekleneceği kaydedildi. Bu kulenin, itfaiye ekiplerinin yüksek noktalardaki müdahalelere yönelik tatbikat yapmasına imkan sağlaması hedefleniyor.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

'İstasyon sahasında harici yangın suyu temin sistemi de faaliyet gösteriyor. Bu sistem, bir itfaiye tankerinin beş dakikada doldurulmasını sağlayarak aracın yeni bir göreve hazırlanma süresini kısaltıyor. İstasyondaki itfaiye araçları ve ekipmanlar, ekiplerin olası olaylara hızla müdahale edebilmesine imkân verecek biçimde stratejik noktalara yerleştiriliyor.

Akkuyu NGS sahasında hâlihazırda iki itfaiye istasyonu faaliyet gösteriyor. Yangından korunma sistemi kapsamında, tam teşekküllü itfaiye merkezine ait bina ve yapılar da dâhil olmak üzere toplam üç istasyonun hizmet vermesi öngörülüyor. İtfaiye birimleri, ekiplerin saha içindeki herhangi bir tesise en fazla 10 dakika içinde ulaşmasını sağlayacak şekilde konumlandırılıyor.'

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Güvenlik, Akkuyu NGS projesinin tüm aşamalarında tartışmasız önceliğimizdir. Projede öngörülen teknik ve organizasyonel çözümleri kararlılıkla hayata geçiriyor, itfaiye teşkilatının altyapısını geliştiriyor, birimlerimizi modern araç ve donanımlarla hazırlıyoruz. Gerek nükleer güç santrali sahasında gerekse bölgede oluşabilecek yangın risklerine hızla müdahale edilebilmesi için gerekli tüm koşulları oluşturuyoruz. Yeni itfaiye istasyonunun işletmeye alınması, sistemli çalışmalarımızın önemli bir aşamasıdır' dedi.