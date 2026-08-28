Yusuf YILDIZ-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da hemşirelik yapan Havva Nur Atcıoğlu (25), yakalandığı meme kanserini, aylar süren kemoterapinin ardından yendi. Haberi büyük sevinçle karşılayan Atcıoğlu, daha önce aynı hastalığı atlatan annesi Songül Tetik (48) ile birlikte kent genelinde konvoy düzenleyerek kutlama yaptı.

Kentte özel bir hastanede hemşirelik yapan Havva Nur Atcıoğlu'na, şubat ayında yapılan kontrollerin ardından meme kanseri teşhisi konuldu. Kanser olduğunu öğrenen Atcıoğlu'nun tedavisine vakit kaybetmeden başlandı. Aylar süren kemoterapinin ardından bu hafta kontrole giden Havva Nur Atcıoğlu, yapılan tetkiklerde kanserli hücrelerin vücudundan temizlendiğini ve hastalığı yendiğini öğrendi. Haberi büyük sevinçle karşılayan Atcıoğlu, kanseri yenmesinin ardından pankartlar eşliğinde kentte konvoy düzenledi. Araçların konvoyuna katılarak korna çalıp kendisine destek verdiğini gören Havva Nur Atcıoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı. Atcıoğlu'nun bu zorlu süreçte en büyük destekçilerinden biri, kendisi gibi kanseri yenen annesi Songül Tetik oldu. Tetik'in 14 yıl önce meme kanserine yakalandığı ve yaklaşık 3 yıl süren tedavinin ardından hastalığı yendiği öğrenildi. Kendi yaşadığı zorlu sürecin ardından kızının tedavisinde de yanında olan Tetik, bu süreçte Havva Nur Atcıoğlu'na moral ve destek verdi.

'KANSERİ YENDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Kanseri öğrendiğinde çok üzüldüğünü ancak hastalık ve tedavi süreçlerine hakim olduğunu belirten Atcıoğlu, 'Şubat ayında göğsümde bir kitle olduğunu hissettim. Hemen hastanenin genel cerrahi bölümünden randevu alarak doktora gittim. Yapılan kontrollerde iki tümör olduğunu öğrendik. Patoloji sonucunun ardından her şey ışık hızında gelişti ve kanser olduğumu öğrendim. 24 yaşında kanser olduğumu öğrenince çok üzüldüm ama herkesin bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte annem her anımda yanımdaydı. Ben de onun kanser hastalığını atlatmaya çalıştığı dönemde tüm süreçlerde yanındaydım. Hangi tedavilerden geçtiğini, kemoterapi sürecinde saçlarımın ve tırnaklarımın döküleceğini, mide bulantılarımın olacağını bilerek bu yola çıktım. Hastalığı aslında tanıyordum, o yüzden yaşadıklarımı yadırgamadım. Yoğun tedavi süreçlerinin ardından bu hastalığı yenebildiğim için çok mutluyum. Artık ağzımın tadı da yerine gelecek. Kanser olduğum dönemde bisiklete biniyordum ve kendime bir hobi edinmiştim. Artık o hobime devam edeceğim. İşime tekrar kavuşmak için de gün sayıyorum' diye konuştu.

'KORNA SESLERİNİ DUYUNCA ÇOK DUYGULANDIM'

Kanseri yendikten sonra konvoy düzenleyen Havva Nur Atcıoğlu, kendisine yolda destek verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, 'Konvoya ilk başladığımızda kimse korna çalmıyordu. Aracın penceresinden dışarı çıktım ve o esnada kornalar çalmaya başladı. O an çok duygulandım ve gözyaşlarımı tutamadım. Hastalığı yendiğim için çok mutluyum. Allah bütün hastalara acil şifalar versin. Hiçbir zaman pes etmesinler, ışıklarının sönmesine izin vermesinler. 'Hastayım' diyerek mücadelelerini bırakmasınlar. Herkesin hikayesi farklı işliyor, ben onların da başaracağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIM İÇİN YIKILMAYACAĞIM DEDİM'

Kanser hastalığını atlatan Havva Nur'un annesi Songül Tetik, kendi hastalık sürecini şöyle anlattı:

'2012 yılında kansere yakalandım. O anda dünyam yıkıldı. Ancak etrafıma baktım ve çocuklarım olduğu için yıkılmayacağımı, bu hastalığın üstesinden geleceğimi söyledim. Göğsüm alındıktan sonra tabii ki duygusal olarak çok zorlandım. Kadın olduğum için bir uzvumu kaybetmiş olmak beni etkiledi. O an hep, 'Rabb'im, sen bu derdi verdin, şifamı da sen vereceksin' dedim. Daha sonra kemoterapi görmeye başladım. Kemoterapi süreci çok ağırdı. İster istemez insanın psikolojisi bozuluyor ama ben bozmadım. Hiçbir şekilde psikolog veya psikiyatrdan destek almadım. 'Bu hastalığı yeneceğim' dedim ve çok şükür yendim. Hastalık sırasında kızım Ödül'e hamile kaldım. Çok zorlanıyordum fakat mutlaka kızımı doğuracağım dedim. Eğer karnımdaki çocuğumla birlikte ölürsem de şehit olarak ölürdüm. Doktorlar doğumun riskli olduğunu söyledi fakat ben yine de doğurmayı tercih ettim. İyi ki de bu kararı vermişim. Toplam 8 kür kemoterapi gördüm ve 2015 yılında son dozumu alarak iyileştim.'

'KIZIMI BENİ ÖRNEK AL DİYEREK MOTİVE ETTİM'

Kızını hastalık sürecinde hep motive etmeye çalıştığını belirten anne Tetik, '2026 yılına geldiğimizde kızım Havva Nur'un kansere yakalandığını öğrendik. 24 yaşında bu hastalıkla karşılaştı. Bu süreçte ona hep moral verdim. 'Kızım, yıkılmayacaksın, yıkılmayacağız, dimdik ayakta duracaksın. Bak, beni örnek al' diyerek onu motive ettim. Ne yazık ki ikimizin de sol göğsü alındı. İşin garip yanı ise şu, hayat bir imtihan dünyası. Biz de Rabb'im tarafından bu şekilde sınandık. Ama çok şükür, derdimizi verdiği gibi dermanımızı da birlikte verdi' dedi. (DHA)