İSTANBUL, (DHA)- MCDONAL'S Türkiye, gelenekselleşen ücretsiz kahve ikramını bu kez Dünya Kahve Günü'nde başlattığını duyurdu. 1-7 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında küçük boy sıcak filtre kahve, 07.00-17.00 saatleri arasında McDonald's Türkiye restoranlarında kahve tutkunlarına sunulurken; Americano, Cappuccino, Latte veya Türk kahvesi de tüm McCafé'lerden ücretsiz alınabiliyor.

Kampanya ile ziyaretçiler günde 2 adet küçük boy ücretsiz kahveden yararlanabiliyor. Hediye kahveler, McDonald's uygulaması üzerinden ise saat sınırı olmaksızın tüm gün temin edilebiliyor.

McDonald's Türkiye, yaz aylarının ardından şehir hayatının yoğunlaşmasıyla birlikte ücretsiz kahve kampanyasını tekrar devreye aldığını aktardı. Yılın belirli dönemlerinde markanın kahvelerini tatmak isteyen kahve tutkunları için sunulan kampanya, 1-7 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya kapsamında ziyaretçiler, tüm McDonald's restoranlarında küçük boy filtre kahve; McCafé'lerde ise küçük boy Americano, Latte, Cappuccino veya Türk kahvesi seçeneklerinden günde 2 adet ücretsiz yararlanabilecek. McDonald's uygulaması üzerinden ise kampanya saat sınırı olmaksızın tüm gün geçerliliğini koruyor.

McDonald's Türkiye'nin yüzde 100 Arabica çekirdeklerinden elde edilen yumuşak içimli ve leziz kahveleri, baristalar tarafından 'İyi Kahve İyi Fiyata' mottosuyla hazırlanıyor. Kahve severlerin deneyimlerini bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen McDonald's Türkiye, restoranları içerisinde yer alan McCafé alanlarında da birbirinden özel kahve çeşitlerini ve serinleten içeceklerini misafirlerine sunuyor. Kampanyayla ilgili detaylara McDonald's web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.