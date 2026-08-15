BAKAN YUMAKLI: ÇIKARMA GEMİLERİ ARACILIĞIYLA ARAZÖZLER YANGIN BÖLGESİNE SEVK EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, arazözlerin Marmaris Aksaz bölgesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri aracılığıyla bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Bakanı Yumaklı, Nsosyal hesabından 'Yeşil vatan için denizden arazöz çıkarması' notuyla yaptığı açıklamada, 'Marmaris Aksaz bölgesinde meydana gelen orman yangınına karşı ekiplerimizin cansiperane mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Karadan ulaşımın mümkün olmadığı zorlu arazideki alevlere müdahale etmek amacıyla, kurumlar arası koordinasyonla bir operasyon yürütüyoruz. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri aracılığıyla, arazözlerimiz ve orman kahramanlarımız doğrudan yangın bölgesine sevk ediliyor. Devletimizin tüm imkanları seferber edilerek; gündüz 7 uçak, 17 helikopterle yürüttüğümüz bu mücadeleye, hava karardıktan sonra denizden desteklenen kara ekiplerimizle birlikte toplamda 46 arazözle devam ediyoruz. Mücadelemiz, alevler tamamen kontrol altına alınıp sönene kadar kararlılıkla sürecek. Yeşil Vatan savunmamıza verdikleri destek için Milli Savunma Bakanlığımıza ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi. (DHA)

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