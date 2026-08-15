ANAKRA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'daki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemelerinin Mersin'den yola çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabı üzerinden 'Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir' notuyla yaptığı paylaşımda, 'Lübnan'da yaşanan insani krize karşı kardeş Lübnan halkının yanındayız. Bölgedeki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla hazırladığımız 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemeleri Mersin'den yola çıktı. Türkiye, nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa elini uzatmaya, dost ve kardeş halkların yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir' ifadelerini kullandı. Bakan Memişoğlu, paylaşımda Mersin Limanı'ndaki görüntülere de yer verdi. (DHA)

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