Bunlar da ilginizi çekebilir

İspanya ve Portekiz'de tam güneş tutulması

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Gökyüzünde güven, görevde kararlılık. NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği misyonu kapsamında Estonya'nın Amari Hava Üssü'nde konuşlanan Türk Hava Kuvvetlerimiz, kritik görevini kararlılıkla sürdürüyor. Gök vatanımızın çelik kanatları; 5 adet F-16 uçağımız ve 76 kahraman personelimizle, müttefik hava sahasının emniyetine katkı sağlarken Ay yıldızlı bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırıyor. Görevimiz net, irademiz güçlü, kanatlarımız daima hazır' ifadeleri kullanıldı. (DHA)

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.