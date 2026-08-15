Yücel ARSLANTEPE/AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Çaybaşı Belediyesi'ne ait olduğu öne sürülen araçla sokak hayvanlarını komşu ilçe Akkuş'a götürerek bırakmaya çalışan 3 kişi, zabıta ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi serbest bırakıldı. Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, aracın belediyeye ait olmadığını, olayın da kandilerine yönelik 'itibar suikastı' olduğunu savunarak hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

Olay, Akkuş ilçesi Taz Yaylası'nda meydana geldi. Akkuş Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, iddiaya göre rutin devriye sırasında Çaybaşı Belediyesi'ne ait olduğu ileri sürülen 52 AHH 451 plakalı araçla bölgeye gelen Mustafa Y., Mesut G. ve Hüseyin T.'nin yavru, yaralı ve ölü sokak hayvanlarını araçtan indirerek Taz Yaylası'na bırakmaya çalıştığını fark etti. Zabıta ekipleri, durum jandarmaya bildirildi. Bölgeye gelen Akkuş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Akkuş Adliyesi'ne sevk edilen 3 kişi, Nöbetçi Sulh Hukuk Hakimliği'nce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili Akkuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

'BUNU İTİBAR SUİKASTI OLARAK GÖRÜYORUZ'

Olayla ilgili açıklama yapan Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, 'Sokak hayvanlarının bırakılması ile ilgili araç, Çaybaşı Belediyesi'ne ait araç değil. Bunun bize karşı yapılan bir itibar suikastı olarak görüyoruz. Avukatlarımıza gerekli talimatları verdik, bu konuyla ilgili yasal başvurularımızı yapacağız. Yasal sürecin takipçisi olup, itibar suikastı olarak değerlendirdiğimiz konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Kısa bir sürede de resmi olarak basın açıklamamızı yapacağız' dedi.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ise, 'İlçemiz uzun zamandır çevre ilçelerden getirilip, bırakılan bir sokak hayvanı baskısı altındaydı. Bunun üzerine ekiplerimizde uzun süredir sahada devriye halindeydi. Şu an konu yargı aşamasında olması dolayısıyla daha fazla açıklama yapmamız uygun olmaz. Sürecin takipçisi olacağız' dedi. (DHA)