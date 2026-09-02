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Yoğun bakımda tedavi gören Kadir Kaya, doktorların müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Olay, 31 Ağustos'ta Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım ürünlerinin depolanması amacıyla yapımı süren çelik silo inşaatında meydana geldi. Silonun çatısında çalışan Kadir Kaya, metrelerce yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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