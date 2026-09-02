Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da taksiye çarpan motosikletin sürücüsü Sami T. yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne ve ruhsat sahibi olan babasına toplam 80 bin TL para cezası uygulanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yüzevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sami T. yönetimindeki 05 AFN 193 plakalı motosiklet, Gocur Pehlivan Sokak'ta ilerlediği sırada Nuri Ayvalı Sokak'tan çıkan İbrahim A. yönetimindeki 05 T 0020 plakalı taksiye çarptı. Motosiklet sürücüsü savrularak sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ VE BABASINA 80 BİN TL CEZA

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Sami T.'nin ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 40 bin TL, motosikletin ruhsat sahibi olan babasına ise 40 bin TL olmak üzere toplam 80 bin TL para cezası uygulandı. Sürücünün motosikleti kısa süre önce satın aldığı ve ehliyet almak için sürücü kursuna kayıt yaptırdığı belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)