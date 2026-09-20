Salih KESKİN/DERİK, (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde kaybolan Selahattin Karayel (13) aranıyor. Arama çalışmalarında, kadavra köpekleri de kullanıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan Selahattin Karayel'den bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dün akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmaları, bugün de devam etti. Ekipler, bölgedeki aramalarda kadavra köpeklerini de kullandı.

Çocuğun bulunması için ekiplerin çalışması devam ediyor. (DHA)