Maltepe Sahili'nde Dragon Festivali heyecanı yaşanıyor

Melike USLU- Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, (DHA)- DÜNYANIN en büyük üç festivali arasında gösterilen Dragon Festivali, Maltepe Sahili'nde devam ediyor. 19-20 Eylül tarihleri arasında kurumları ve çalışanlarını bir araya getiren festivale Demirören Yatırım Holding ve grup şirketleri Sisal Şans, Misli, Şans Girişim ve Şans Tech 21 kişiyle katıldı. Etkinlikte konuşan Demirören Yatırım Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Yazıcı, 'Bu sene çok daha iddialıyız. Ama daha da önemli olanı ve güzel olanı, bir sürü farklı şirketten, grup şirketlerimizden farklı çalışma arkadaşlarımızla tek bir takım olmak. Bu bizi gerçekten çok onurlandırdı ve çok gururlandırdı' dedi.

Kökeni binlerce yıl öncesine dayanan ve bugün dünyanın dört bir yanında kutlanan en köklü kültürel etkinliklerden biri kabul edilen Dragon Festivali, spor, kültür ve kurumsal etkileşimi bir araya getiriyor. Festival, 19-20 Eylül tarihlerinde Maltepe Sahili'nde düzenleniyor.

Türkiye'de her yıl haziran ve eylül aylarında gerçekleştirilen Dragon Festivali, iki gün boyunca kurumların çalışanlarına takım ruhunu geliştirme, iş birliğini güçlendirme ve motivasyonu artırma fırsatı sunuyor. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalar, çalışan bağlılığını desteklerken aynı zamanda şirketler için kurumsal sosyal etkinlik kültürünün önemli bir parçasını oluşturuyor.

17 KİŞİLİK TAKIMLAR YARIŞIYOR

Festival alanında özel olarak tasarlanmış yarış parkuru, takımlar için ayrılan çadır alanları, geniş yeme-içme bölümleri ve sahne etkinlikleri yer alıyor. Yarışlar, 16 kürekçi ve 1 davulcudan oluşan toplam 17 kişilik takımlar arasında gerçekleşiyor. Katılımcılardan yalnızca fiziksel güç değil, aynı zamanda uyum, disiplin ve ortak hedefe odaklanma becerisi bekleniyor.

Dragon Festivali Türkiye, kurumların çalışanlarını farklı bir atmosferde bir araya getirerek ekip olma kültürünü pekiştirmeyi, kurum içi iletişimi güçlendirmeyi ve uluslararası ölçekte tanınan bir organizasyona katılım ayrıcalığını sunmayı amaçlıyor.

YAZICI: GEÇEN YILA GÖRE ÇOK DAHA İYİ HAZIRLANDIK

Etkinlikte konuşan Demirören Yatırım Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Yazıcı, 'Dragon Festival'in ilk günündeyiz ama bizim için ikinci yıl. Dolayısıyla geçen yıla göre çok daha iyi hazırlandık. En önce onu söyleyeyim. Bütün ekibimiz büyük bir heyecanla bir araya geldi. Çok sıkı antrenmanlar yaptık. Sanıyorum, 10'un üzerinde antrenmanımız var, eğer yanlış bilmiyorsam sayıyı. Bu sene çok daha iddialıyız. Ama daha da önemli ve güzel olanı, bir sürü farklı şirketten, grup şirketlerimizden farklı çalışma arkadaşlarımızla tek bir takım olmak. Bu bizi gerçekten çok onurlandırdı ve çok gururlandırdı. Hepsinin de emeklerine çok teşekkür ediyoruz' dedi.

KELOĞLU: TAKIM RUHUNU YAKALAMAK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİYDİ

Yarışa katılanlardan Demirören Yatırım Holding İç Kontrol Yöneticisi Zeynep Keloğlu ise, 'Çok eğlenceli ilk yarışımızı tamamladık. Bir dakika 14 saniyede. Geçen seneye göre çok daha iyi bir sonuç aldık. İkinci yarışımızı yapacağız. Ekip olarak çok hazırız, çok enerjiyiz. Eğlenmeye geldik ama tabii ki kupayla da dönmeye geldik. Holding ve grup şirketlerimiz dahil toplam 21 kişiyiz. Ekip olarak her birimizin birlikte hareket etmesi ve takım ruhunu yakalaması bizim için çok kıymetliydi. 12 antrenman yaptık. Hem antrenmanlarımızda hem de yarış anında keyifli vakit geçirmeye çalışıyoruz' diye konuştu.

BAYTAR: BU SPOR EKİP İŞİ

Yarışa katılanlardan Demirören Yatırım Holding Yönetici Asistanı Esra Baytar da, 'Şirketimizin bize sunduğu olanaklar sayesinde buradayız. Öncelikli olarak yarışmaktan ziyade, daha çok eğlenme amaçlı buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu spor bir ekip işi. Biz ekip olarak aylardır canla başla mücadele verdik ve şirketimizi çok iyi bir şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Bugün ilk yarışımıza çıktık ve 1 dakika 14 saniyelik bir dereceyle yarışımızı tamamladık. Şu an ikinci yarışımızı bekliyoruz. Enerjimiz tam, gücümüz tam. Şu an için yarış vaktimizi bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

ESER: HEPİMİZ İÇİN AYRI BİR MOTİVASYON KAYNAĞI OLUYOR

Şans Teknoloji Bölge Satış Yöneticisi Mustafa Eser de, 'Çok eğleniyoruz, çok güzel. Hem holdingdeki diğer firmalardaki arkadaşlarla beraber gücümüzü birleştiriyoruz hem de iletişim açısından kaynaşmış oluyoruz. Hepimiz için ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Güzel oluyor, hep beraber. Ailelerimiz de geliyor, bize destek oluyorlar. Sabah erken saatlerde geldik, beraber kahvaltımızı yaptık. Hep beraber takım stratejisini konuştuk, neler yapabiliriz diye. Bir şekilde hep beraber konsantre olmaya çalıştık. Sonra da ailelerimizin desteğiyle parkura gittik. Daha iyi bir derece yapabilirdik ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. İkinci yarışta daha da iyisini yapacağımıza inanıyoruz' diye konuştu.

YILDIZ: KUPAYLA DÖNMEK İSTİYORUZ

Şans Girişim İdari İşler Yöneticisi Atakan Yıldız, 'Buraya sabahın erken saatlerinde geldik. Yaklaşık 12 antrenman yaptık. Dolu dolu 12 antrenman gerçekleştirdik. Çok keyifli ve gurur verici bir katılım oldu. Geçen sene de aynı şekilde yarışmıştık. Bu sene iddialıyız. Kupayla dönmek istiyoruz. Ailelerimiz burada, arkadaşlarımız burada. Bize destek olmaya geldiler. Buradan onlara bu kupayı armağan edip dönmek istiyoruz' dedi.