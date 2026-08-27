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SKRINIAR, FENERBAHÇE AİT OLDUĞU YERE DÖNDÜ

Bölgedeki bazı yeni konutlar zarar görürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ferhadiye Mahallesi'nde inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

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