Cahit ÖZÇELİK/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan iki ayrı silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Tecde Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlarla M.T.S., Z.T., E.B. ve Y.T.K. yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, E.K. ve K.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

DÜĞÜN SALONU OTOPARKINDA SİLAHLI KAVGA

Aynı saatlerde Yakınca Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun otoparkında da silahlı kavga yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada A.E., açılan ateş sonucu ayağından yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, A.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)