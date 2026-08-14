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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Olay, gece saatlerinde, Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Caddedeki kafenin önünde duran işletme sahibi A.T.Ç., otomobille dükkanın önüne gelen Y.Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. A.T.Ç. yaralandı, Y.Ç. ise otomobille kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.T.Ç., sağlıkçıların müdahalesinin ardından kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Y.Ç. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

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