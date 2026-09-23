Özgür EREN-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da etkili olan yağışın ardından sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Pendik, TEM Otoyolu'nda TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kaza ise trafiğin aksamasına neden oldu.

İstanbul'da yağış etkisini sürdürürken, trafik yoğunluğu İBB Trafik Yoğunluğu haritasına göre saat 08.15'de yoğunluk yüzde 71'e ulaştı. Pendik Kurtköy'de TEM Otoyolu üzerinde TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından da trafik aksadı. TIR'ın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.(DHA)