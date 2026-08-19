Fatih TÜYSÜZ/ARTVİN,(DHA)-ARTVİN'in yüksek kesimlerinde oluşan sis bulutu, kenti kapladı. Ortaya çıkan manzara, görsel şölen oluşturdu.

Artvin'de denizde insansız hava aracı bulundu (2)
Artvin'de denizde insansız hava aracı bulundu (2)
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Kent merkezini kaplayan sis, yüksek kesimlerde yoğun bulut görüntüsü oluşturdu. Artvin'i panoramik olarak gören Atatepe bölgesinden görüntülenen sis, şehrin üzerine yavaş yavaş yayıldı. Doğanın sunduğu etkileyici manzaralar, time-lapse (hızlı çekim) tekniğiyle kayda alındı. Görüntülerde, sis bulutlarının kent merkezini adım adım kapladığı ve şehrin kısa sürede sis içerisinde kaldığı anlar yer aldı. Ortaya çıkan manzara doğaseverlerin ilgisini çekti. (DHA)

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Kaynak: DHA