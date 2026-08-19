Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Terörsüz Türkiye'nin ufak kesitini Gabar'da, Şırnak'ta 2021 yılında, bulduğumuz cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi ile aslında göstermiş olduk. Artık o dağlarda silah sesi, kurşun sesi, gözyaşı yok. O dağlarda umut var. Geleceğe dair hayaller, beklentiler var' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir Efes Antik Kenti'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Yaz Okulları Final Programına katıldı. Bakan Bayraktar'ın yanı sıra progrda İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata da yer aldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İstiklal Marşı okunmasının ardından film gösterimi gerçekleştirildi. Programda konuşan Bakan Bayraktar, 'Türkiye yıllarca kendi petrolü olduğu halde, hep halk arasında 'Petrolümüz vardı ama onlar betonla kapandı. Hemen komşumuzda, yanı başımızda petrol var ama Türkiye'de yok. Doğal gazımız yok. Dolayısıyla hep dışa bağımlıyız' diye anlatılırdı. Bu kabul, enerjide dışa bağımlılık meselesi adeta bir kader gibi bize yapıştı. Fakat biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kabulü ortadan kaldırdık' dedi.

'TÜRKİYE YAPILMAMIŞ İŞLERİ YAPMAYI HEDEFLİYOR'

Türkiye'de yapılmamış işlerin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini söyleyen Bakan Bayraktar, 'Bize, 'Yapamazsınız, arayamazsınız, arasanız da bulamazsınız' dediler. Türkiye, bundan 10 sene önce yeni bir yola doğru adım attı. Ama bu sefer farklı bir stratejiyle, farklı bir hedefle 'Biz kendi gemilerimizle kendi mühendislerimizle, kendi denizlerimizle petrol ve doğal gazı arayacağız' dedik. Akdeniz'de aramalar yaptık. Sonra 24 Temmuz 2020'de tarihi bir olay oldu. Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açıldı. Aradan bir ay geçmeden 24 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanımız o tarihi müjdeyi vererek, cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini 'Sakarya Gaz Sahası' adını verdiğimiz yerden milletimize söyledi. İnançla, azimle, kararlılıkla ve bizim çalışmalarımızı alaya alan, küçümseyen, istismar eden bütün yaklaşımlara rağmen bunu başardık. Gabar bugünlerde daha da anlamlı hale geliyor. Türkiye, terörsüz Türkiye'yi, terörsüz bölgeyi konuşuyor. Birlik bütünlük içerisinde terörsüz bölgeye doğru yürüyor. Ama biz bu terörsüz Türkiye'nin, bölgenin o ufak kesitini, Gabar'da, Şırnak'ta 2021 yılında, bulduğumuz cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi ile aslında göstermiş olduk. Bugün dağlarda yine ağabeyleriniz, ablalarınızla, 3 bin 500 genç kardeşimizle Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Artık o dağlarda silah sesi, kurşun sesi, gözyaşı yok. O dağlarda umut var. Geleceğe dair hayaller, beklentiler var. İnşallah biz bu yolda 'Türkiye Yüzyılı'nda Kızıl Elma'mız olan, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma hedefi doğrultusunda kararlılıkla, inançla yürüyoruz' diye konuştu.

'BİZE DÜŞEN SAMİMİYETLE GAYRET ETMEK'

Türkiye'nin 70 yıllık rüyasının 1950'lerde bütün dünyayla yola çıktığı, yapmak istediği Akkuyu'daki nükleer santral olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, ''Türkiye nükleer yapmasın. Ne gerek var? Nükleer tehlikeli' diye konuşuluyor. Peki dünyada 400'ün üzerinde reaktör var. Türkiye'nin doğusunda, Iğdır'dan çıkın, yürüme mesafesinde nükleer santral var. Batısından çıkın, Bulgaristan'da var. Romanya'da, Macaristan'da, Fransa'da, Avrupa'nın ortasında onlarca reaktör var. Bu bize gelince mi tehlikeli oldu? Dolayısıyla türlü sebeplerle 70 yıldır bize yaptırılmayan nükleer santrali, yurt dışında eğitime gönderdiğimiz genç mühendislerimizin sayesinde Akkuyu'da inşa ediyoruz. Bize düşen sadece samimiyetle, inanarak gayret etmek. Güçlü liderimizin arkasında bütün bir millet olarak birlik içerisinde bu hedeflere adım adım gideceğiz. Çünkü enerjisiz hayat mümkün değil. İnşallah TÜGVA gençliği, bu bizim çok ileri götürdüğümüz, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bir asırda yapılacak işleri, çeyrek asra sığdırdığımız bu 2024-2025 yıldaki hedeflerin çok daha üzerine çıkacak' ifadelerini kullandı.

'BU TOPRAKLARI VATAN YAPAN DEĞERLE KUŞANMALIYIZ'

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, 'Bu topraklar, ne denli kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığının örneklerinden bir tanesi. Bu topraklara sahip olmanın, 'vatan' demenin ne denli zor olduğunun belki nişanelerinden bir tanesi. Bu topraklara 'vatan' demek istiyorsak, bizi kardeş kılan değerleri bin yıl yaşattığımız gibi bin yıl daha yaşatmak zorundayız. Eğer bu değerleri yitirirsek, birliğimiz dağılırsa, bu toprakları bize vatan yapan değerleri yaşamazsak, bu topraklara bin yıl daha 'vatan' diyemeyiz. O kadar kolay değil. Cumhurbaşkanımız önümüzde bir yol açtı. Bunun adını 'Türkiye Yüzyılı' koydu. Eğer Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefine güçlü adımlarla yürüyeceksek işte bu toprakları, bize vatan yapan değerleri öncelikle kuşanmalıyız. Bu yaz TÜGVA'mız 700 bin gencimize yaz okullarında bu değerleri hatırlattı. Bu değerleri hatırlatırken aynı zamanda katılan bütün kardeşlerimiz hoşça vakit geçirdiler. Hem arkadaşlarıyla bir arada oldular, hoşça vakit geçirdiler hem de değerlerimizi öğrendiler' dedi.

'BÜTÜN GENÇ KARDEŞLERİMİZİ KAZANACAĞIZ'

'Bazı genç kardeşlerimiz aldatılıyorlar. Başka yollara sevk ediliyorlar' diyen Erdoğan, 'Onlar da bizim evlatlarımız. Onlar sizin arkadaşlarınız, kardeşleriniz. Dolayısıyla üstadın dediği gibi 'Her zaman oluklar çift'. Birinde hayırlı cereyanlar olacak, birinde hayırsız işler olacak. Biz, bu hayırlı işleri çoğaltmak için çalışmakla yükümlüyüz. Türkiye Gençliğinin Vakfı, bütün ülkemizde, Müslüman dünyasında ve bütün dünyadaki hayırlı işleri çoğaltmak için çalışan gençlik. Dolayısıyla biz bütün genç kardeşlerimizi de kazanacağız. Burada öğrendiklerimizi onların da öğrenmesi için çalışacağız. Onları da faaliyetlerimize katmak için davet edeceğiz. Her geçen yaz Türkiye Gençlik Vakfı daha fazla genç kardeşimize, daha fazla evladımıza ulaşmaya devam edecek. Türkiye Yüzyılı hedefi bir ütopya olmaktan çıkıp bizler için gerçekleşmiş bir realite olacak. Onun için bütün bu dünyanın çalkantıları içerisinde, Gazze'de soykırım olurken Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Amerika-İsrail-İran savaşı devam ederken bütün dünyada huzursuzluklar artıyor gibi gözükürken biz yine şarkımızı söylemeye devam edeceğiz' dedi.

'GAZZE'NİN ÇOCUKLARININ AHI YERDE KALMAYACAK'

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise şu ifadeleri kullandı: 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın sustuğu, vicdanların kör olduğu o karanlık anlarda çıktı ve küresel sömürü düzenine adeta meydan okudu. Zalimlerin yüzüne baka baka 'One Minute' dedi. O küresel güçlerin yüzüne karşı, Birleşmiş Milletler kürsüsünden 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi. Sadece itiraz etmedi, bütün insanlığa bir umut ışığı yakarak 'Daha adil bir dünya mümkün' dedi. Bütün dünya sağır taklidi yaparken o, Batı'nın ikiyüzlülüğünü yüzlerine vurarak 'Özgür Filistin, özgür Gazze' dedi. 'Ayasofya zincirlerini kıracak' dedi ve o zincirleri paramparça etti. Efes'in binlerce yıllık tarihinin arasından, bu meydanı titreten on binlerin ortak sesiyle o katil Netanyahu'ya sesleniyoruz. Gazze'de bebeklerin üzerine bomba yağdırarak tarihin hükmünden kaçamazsın. O balon gücün geçicidir ama zulmün insanlığın alnına kapkara bir leke olarak kazınmıştır. Gazze'nin çocuklarının ahı yerde kalmayacak. Tüm dünyaya sesleniyoruz; hiç kimse İsrail'in işgalciliğine güvenip plan yapmasın. Aynı şekilde, denizin hemen karşısındaki Yunanistan'ı da uyarıyoruz. İsrail'e yaslanıp Ege'de, Akdeniz'de kendinize alan açmaya sakın kalkmayın. Bugün size avantaj gibi görünen bu tehlikeli oyun, yarın sonunuz olur. Son zamanlarda buralarla ilgili kulağımıza türlü türlü bilgiler geliyor. Bu mukaddes coğrafyada, inanç istismarı üzerinden sinsice misyonerlik faaliyeti yapmaya kalkanlara çok net söylüyorum, biz bu topraklarda, Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız. Son yıllarda Ege'de, bu güzelim bölgede mekanlara, üretilen yerel ürünlere ısrarla Antik Yunan isimleri verilmesini şiddetle kınıyoruz.'

'BU GÖNÜL BAĞINI GÜÇLENDİRİN'

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu ise 'Okullar boyunca güzel alışkanlıklar edindiniz. Güzel arkadaşlar kazandınız. Yarınlara daha güçlü, daha donanımlı olmak için hazırlandınız. Elbette bu süreçte pek çok kişinin emeği var. TÜGVA'nın emeği var, öğretmenlerinizin emeği var, kıymetli ailelerinizin desteği var. İnanıyorum ki bu destek, bu süreç bundan sonra da sizlerin yanında olacak. Bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin, devletimizin tüm imkanlarıyla sizlerin yanınızda olacağız. Lütfen bundan sonra da bu bağı, bu gönül bağını devam ettirin. Bu gönül bağını güçlendirin. Kitaba dost olun. Arkadaşlıklarınızı güçlendirin. Kendinizi internetin, teknolojinin girdabından gerçek dostluklara, gerçek arkadaşlıklara, kendinizi geliştirmeye daha çok zaman harcayarak hazırlayın' diye konuştu.

'BU ÖZEL TARİHİ MEKANDA SİZLER TARİH YAZIYORSUNUZ'

İzmir Valisi Süleyman Elban ise 'Bugün yaz döneminde akranlarınızın zamanını çok da verimli bir şekilde kullanamadığı bir zaman dilimini sizler çok verimli bir şekilde kullanarak hem Kur'an öğrenerek, hem spor yaparak, hem kitap okuyarak çok faydalı bir şekilde geçirdiniz ve bugün ailelerinizin, koordinatörlerinizin, hocalarınızın önderliğinde de çok güzel bir finalle bir aradayız. Bu özel tarihi mekanda sizler tarih yazıyorsunuz. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum' ifadesine yer verdi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de 'Bu yaz döneminde İzmir'de yaklaşık 20 bin öğrencimizi ağırladık. Tüm bu çalışmaların hayata geçmesinde bizlerden ve gençlerden vazgeçmeyen, desteklerini esirgemeyen, çok kıymetli büyüğüm Necmettin Bilal Erdoğan ağabeyime, yereldeki bütün büyüklerime teşekkür ediyorum. Rabbim sayınızı artırsın' ifadelerini kullandı.

'TÜGVA İZMİR OLARAK BUGÜN EFES ANTİK KENTİ'NDE TARİHİ BİR GÜNE EŞLİK EDİYORUZ'

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata da 'TÜGVA İzmir'in bugün tarih yazdığını bir kez daha söyleyebiliriz. Tekrardan her birinize, kıymetli velilerinize teşekkür ediyor, sizlerle birlikte yaz okulu yaptırdığı için rabbimize hamdediyorum. TÜGVA İzmir olarak bugün Efes Antik Kenti'nde tarihi bir güne eşlik ediyoruz. Yaklaşık 35 bin başvuruyla 20 bin gencimizle yaz okulumuzu tamamladık. TÜGVA olarak kültürden sanata, sanattan spora, spordan milli ve manevi değerlerimize varıncaya kadar faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. TÜGVA sadece yaz döneminde çalışan bir vakıf değil, adeta 365 gün çalışan bir vakıf' diye konuştu. (DHA)