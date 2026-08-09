Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçtiği sırada otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Ergen (28), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Aydın-Denizli kara yolunun Ziya Gökalp Caddesi kesiminde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen Mehmet Ergen idaresindeki 09 AND 746 plakalı motosiklet, Egemen Kılkeser (23) yönetimindeki 09 AUB 033 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ergen, yola savruldu. Bölgeye polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ergen'in cesedi, savcının incelemesinin ardından Nazili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Kılkeser'i ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. (DHA)